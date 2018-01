Carpentier chorou após 1a vitória A vitória nas 500 Milhas de Michigan, neste domingo, foi a primeira de Patrick Carpentier na Fórmula Indy. O canadense ficou tão contente que até chorou dentro do carro, assim que cruzou a linha de chegada. "Estou extremamente feliz. Eu nunca pensei que pudesse vencer essa prova, mas deu tudo certo para a gente hoje", comemorou o piloto da equipe Player´s Forsythe. Carpentier, que completará 30 anos no próximo mês, está na sua 5a temporada na Indy. Até hoje, seus melhores resultados na categoria tinham sido a segunda colocação em Saint Louis (em 97 e 99) e em Vancouver (99). Com o resultado deste domingo, ele passou para a 14a colocação no campeonato deste ano, chegando aos 35 pontos. Na comemoração pela vitória, Carpentier fez questão de agradecer seu companheiro de equipe, o também canadense Alex Tagliani. Por ser um dos retardatários, Tagliani atrapalhou alguns dos concorrentes de Carpentier, como o brasileiro Cristiano da Matta, nas voltas finais da prova deste domingo. "Eu não esperava essa ajuda. Quando vi, fiquei surpreso e pensei o que ele estava fazendo. Estou muito feliz pela ajuda dele. É assim que um time de verdade funciona", afirmou o vencedor das 500 Milhas de Michigan.