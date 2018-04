Carpentier é o pole na Champ Car O piloto canadense Patrick Carpentier conseguiu a pole position do GP da Las Vegas da Champ Car, a antiga Cart. Ao seu lado na primeira fila larga o norte-americano Jimmy Vasser, seguido pelo líder do campeonato, o francês Sebastien Bourdais. O melhor brasileiro do grid é Bruno Junqueira, que sai em 4º lugar na prova que acontece na madrugada de domingo.