Carpentier vence etapa da Champ Car A vitória no GP de Laguna Seca da Champ Car, antiga Cart, foi do canadense Patrick Carpentier. O brasileiro Bruno Junqueira chegou em segundo lugar e Mário Haberfeld foi o sétimo. O líder do campeonato, o francês Sebastien Bourdais, ficou com a oitava posição na prova deste domingo. Com isso, Bourdais tem 275 pontos na classificação geral, contra 251 de Bruno Junqueira. A próxima etapa da Champ Car será em Las Vegas, no próximo dia 25.