Carpentier vence o GP de Cleveland Os brasileiros não vão guardar boas recordações das 115 voltas do GP de Cleveland, disputado hoje. O líder da temporada na Fórmula Indy, Cristiano da Matta, da equipe Newman Haas, deixou a prova na 21.ª volta e assistiu dos boxes à vitória do canadense Patrick Carpentier, da Forsythe. Em segundo, chegou o americano Michael Andretti (Green), seguido por Paul Tracy (Green) e Kenny Brack (Ganassi). O melhor piloto do Brasil em Cleveland foi Tony Kanaan, da Mo Nunn, oitavo colocado. O mineiro Bruno Junqueira (Ganassi), vice-líder do campeonato, deixou a prova na 87.ª volta, 11 antes da saída de Christian Fittipaldi (Newman Haas), que estava em quarto lugar na prova e abandonou por problemas mecânicos. Ainda assim, Christian garantiu a 12.ª posição e somou mais 1 ponto (é o sétimo na classificação geral). Na prova, tudo deu errado, Na classificação geral, pelo menos, os brasileiros não perderam muito. Cristiano da Matta - que perdeu a chance de estabelecer o novo recorde na categoria ao conquistar a 5.ª vitória consecutiva -, mesmo não tendo pontuado hoje, mantém-se como líder absoluto, com 120 pontos, 50 a mais que Bruno Junqueira (70). O terceiro colocado na temporada, o escocês Dario Franchitti também não pontuou em Cleveland e permanece com 64 pontos. O vencedor da corrida de hoje, Carpentier, somou 21 pontos (20 pela vitória e 1 por ter liderado o maior número de voltas) e chegou aos 62 pontos. Com isso, o canadense pulou da nona para a quarta colocação no campeonato. Carpentier largou na segunda posição do grid e assumiu a ponta na 21.ª volta, após o brasileiro Cristiano da Matta, pole, ter problemas no controle de tração e deixar a corrida. A próxima prova da temporada será em Vancouver, Canadá, no dia 26 de julho. Confira a classificação do GP de Cleveland: 1º Patrick Carpentier (CAN) - 2h00m05s785 2º Michael Andretti (EUA) - a 17s059 3º Paul Tracy (CAN) - a 28s295 4º Kenny Brack (SUE) - a 32s526 5º Alex Tagliani (CAN) - a 37s152 6º Jimmy Vasser (EUA) - a 50s604 7º Tora Takagi (JAP) - a 51s896 8º Tony Kanaan (BRA) - a 57s236 9º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 1 volta 10º Shinji Nakano (JAP) - a 1 volta 11º Adrian Fernandez (MEX) - a 4 voltas