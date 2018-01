Carro brasileiro melhora no Rali Dacar Os brasileiros Klever Kolberg e Eduardo Bampi conseguiram, nesta terça-feira, apenas o 25.º lugar na quarta etapa da categoria carros do Rali Dacar. Para completar o trecho de 386 quilômetros cronometrados entre as cidades de Er Rachidia e Ouarzazate, no Marrocos, a dupla precisou de 4h55min49s - 1h03min01s atrás do vencedor, o espanhol Carlos Sainz. Na classificação geral da competição, os brasileiros subiram uma posição e ocupam agora a 24ª colocação, com o tempo acumulado de 11h11min49s. A diferença para o líder do rali (Sainz) é de 1h50min31s. Nesta quarta-feira, a quinta etapa do Rali Dacar será realizada entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos. Dos 819 quilômetros entre as duas localidades, 350 serão cronometrados.