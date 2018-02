Carro da Ferrari com suspeita de irregularidade O bom desempenho dos carros da Ferrari foi colocado sob suspeita durante o Grande Prêmio da Austrália, realizado no último domingo. Rivais da equipe italiana pediram que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) investigasse o F2007 por causa de irregularidades. A Ferrari teria elementos que tornariam o assoalho mais flexível, o que daria maior velocidade aos veículos de Felipe Massa e Kimi Raikkonen. No entanto, pelo regulamento da FIA as escuderias podem desenvolver acessórios que permitam uma melhor absorção do impacto no asfalto. Foi por isso que os fiscais da FIA não encontraram nenhuma irregularidade após vistoria. "Isso faz parte do jogo", explicou a Ferrari através de um porta-voz. "Não é a primeira vez que colocam em dúvida a composição de nossos carros. Se alguém tem dúvida, que se queixe à FIA." Algumas equipes, no entanto, não "engoliram" o assoalho do carro da Ferrari e prometeram continuar investigando. "Sempre precisamos de uma duas ou três provas para saber o que está ilegal. Vamos esperar esse tempo", contou Ron Dennis, chefe da McLaren, principal rival da Ferrari na temporada.