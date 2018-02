Carro da Super Aguri para a temporada é reprovado pela FIA Pior escuderia do ano passado, a japonesa Super Aguri enfrenta problemas com o novo carro que será utilizado nesta temporada. O modelo SA07 foi reprovado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em testes realizados para medir a segurança oferecida ao piloto. Os responsáveis pela escuderia não quiseram dar mais detalhes sobre o caso. Mesmo assim, é quase certo que a equipe sofrerá atrasos em seu cronograma de treinos - marcado para o começo de fevereiro, no Bahrein. Sequer uma data oficial para a apresentação do SA07 foi marcada. Os engenheiros da equipe devem promover nos próximos dias as mudanças exigidas pela FIA. Para esta temporada, que começa no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, a Super Aguri terá como pilotos o japonês Takuma Sato e o inglês Anthony Davison.