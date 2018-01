Segundo Porsche, carro de Pedro Piquet saiu da pista a 169 km/h

O carro de Pedro Piquet saiu da pista a 169,3 km/h, em quinta marcha, e girou mais forte que um piloto de caça. É o que revela os dados recuperados do computador de bordo. Apesar do acidente assustador na etapa de Goiânia da Porsche GT3 Cup Challenge, o piloto de 17 anos, filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet, já recebeu alta. Ele fraturou a mão e sofreu um leve trauma pulmonar.

Os engenheiros da Porsche GT3 Cup Challenge analisaram os dados registrados pelo computador. O sistema, segundo os engenheiros, registraram informações até o motor parar de funcionar. "Foi um grande susto", resumiu Dener Pires, promotor da categoria no Brasil. "Sabemos do risco inerente ao esporte, e o episódio colocou à prova nosso protocolo de segurança, que funcionou muito bem. Graças a isso o Pedro deixa o hospital com só algumas escoriações e mais nada."

O QUE DISSE A PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Após o encerramento da sexta etapa da temporada, os engenheiros da Porsche GT3 Cup Challenge conseguiram recuperar os dados do computador de bordo ("P.I.", na sigla em inglês) do carro de Piquet. O sistema registra informações até o motor para de funcionar - no caso, foram gravados os dados até 0s3 após o primeiro toque da traseira do carro no chão, depois do flip múltiplo no ar.

Após contornar a curva 1 em quinta marcha a 207,2 km/h, o Porsche #6 teve um primeiro contato com outro carro a 200,9 km/h. Neste momento, Pedro deixou de acelerar e tocou o freio. Após o segundo contato com o outro veículo, a última velocidade registrada com as rodas no solo foi 169,3 km/h (sempre em quinta marcha).

O sistema registrou também as acelerações máximas com o Porsche no ar. A aceleração lateral máxima foi 8,4 G, a aceleração longitudinal máxima 6,5, e a aceleração vertical, 8,7 vezes a força da gravidade. A aceleração combinada máxima (momento em que o carro está girando) atingiu 12,7 G. Para efeito de comparação: um piloto de caça enfrenta forças de até 8 G, enquanto um astronauta tem treinamentos para fazer o corpo suportar até 9G."