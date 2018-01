Carro de Ralf pega fogo em Monza O carro do piloto alemão Ralf Schumacher se incendiou nos treinos privados que a Williams realizou nesta terça-feira no circuito de Monza, na Itália. O fogo começou ainda nas primeiras voltas dos testes de pneus, mas foi rapidamente controlado pelos membros da equipe de segurança que trabalha no circuito. Ralf nada sofreu. Por medida de precaução, no entanto, ele foi transportado de helicóptero para um hospital próximo, onde permanece em observação. Ralf recebeu atendimento médico ainda no autódromo e, num primeiro momento, confessou que não se lembrava das circunstâncias do acidente. Preocupado com o irmão, Michael Schumacher esteve no hospital. ?Ele está bem. Não sofreu fraturas e nenhuma outra lesão. Está falando normalmente?, disse Michael. A Williams realiza testes para o GP de Monza, que será disputado no dia 14 de setembro, a antepenúltima prova do campeonato.