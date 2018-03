Carro deixa Da Matta desanimado Alguns minutos depois da bandeirada do GP da Austrália, o piloto brasileiro Cristiano da Matta apareceu no paddock com um sanduíche na mão. "Eu poderia comer dentro do carro, durante a prova, de tão lento que estava", falou, incomodado com a falta de velocidade do modelo TF104 da Toyota. "Não é que ele sai de frente, de traseira, como o carro do ano passado, e por isso perde tempo. O TF104 é neutro, mas muito lento." O mineiro terminou em 12º, a duas voltas de Michael Schumacher, o vencedor. "Felizmente temos várias novidades no carro para serem testadas."