Carro deixa Felipe Massa otimista O piloto brasileiro Felipe Massa, da Sauber, está com a moral alta na Áustria, onde no domingo será disputada a sexta etapa do Mundial de F-1. Vem de seu melhor desempenho até agora, a quinta colocação no GP da Espanha, e o seu ponto mais fraco, a hora da definição do grid, recebeu tratamento especial. "Simulei uma sessão de classificação, em Valência, exatamente como num fim de semana de corrida, durante uma hora e usando quatro jogos de pneus", contou. "No final, meu tempo foi apenas um décimo de segundo mais lento que o de David Coulthard, da McLaren." Pelo que conhece do carro da Sauber, em razão da estréia de um novo motor Ferrari, e das características da pista, sua perspectiva é ainda melhor que a de Barcelona.