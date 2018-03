Carro novo dá punição de cinco lugares no grid para Vettel O piloto Sebastian Vettel, da Toro Rosso, pagará um preço por ter conseguido completar sua primeira corrida na temporada. O alemão perderá cinco lugares no grid de largada do grande prêmio de Mônaco por uma troca de caixa de câmbio não agendada. A equipe de Vettel confirmou nesta segunda-feira que irá lançar o novo carro STR3 na próxima corrida, que será disputada no principado europeu, o que significa que o piloto alemão irá utilizar uma caixa de câmbio diferente. Como as caixas de câmbio têm que durar quatro corridas seguidas, e o novo carro tem um dispositivo completamente diferente do que o do modelo de 2007, isto significa uma punição severa em um circuito onde a ultrapassagem é extremamente difícil. A punição não se aplica aos pilotos que não conseguiram terminar a corrida anterior, o que significa que o companheiro de equipe de Vettel, o francês Sebastien Bourdais escapa de qualquer sanção por ter rodado até o cascalho e ter se retirado da prova em Istambul. O grande prêmio da Turquia foi a primeira prova concluída por Vettel desde que ele terminou em quarto na China em outubro do ano passado. (Reportagem de Alan Baldwin)