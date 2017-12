Carro pega fogo na estréia de Montoya na Nascar O colombiano Juan Pablo Montoya, que já brilhou na Fórmula 1 e na Indy, levou um grande susto em sua estréia na principal categoria da Nascar, a famosa Stock Car norte-americana. Na prova em Miami, neste domingo, ele sofreu um acidente e seu carro pegou fogo - por sorte, o piloto saiu ileso. Na volta 252 do total de 267, o carro de Montoya foi atingido por trás pelo de Ryan Newman e pegou fogo. Ele chegou a ficar em 13º lugar durante a prova, mas estava na 20ª colocação na hora do acidente. A corrida deste domingo foi vencida por Greg Biffle, mas o título do campeonato ficou com Jimmie Johnson. Demitido pela McLaren durante a temporada deste ano da Fórmula 1, Montoya resolveu investir na Nascar. Antes de estrear na divisão principal, ele disputou cinco provas em categorias menores da Nascar. "Não vai ser fácil, mas acredito que vou melhorar corrida a corrida", disse o colombiano, ainda um pouco assustado depois de ver seu carro pegar fogo.