Carro sai da pista e atropela cinco no rali de Portugal Cinco pessoas sofreram ferimentos nesta quinta-feira quando o veículo do português Armindo Araujo, um dos participantes do rali de Portugal, saiu da pista após perder o controle. O piloto participava de uma sessão de treinamentos. Dentre os feridos, que se encontravam numa zona proibida aos torcedores, estavam dois fotógrafos - um deles quebrou a perna. Foram necessários 45 minutos para a remoção das vítimas e a retirada do Mitsubishi Lancer WRC de Armindo. O rali de Portugal voltou ao calendário mundial depois de seis anos de ausência devido à falta de segurança para os torcedores, além do mal comportamento dos mesmos. A prova deste ano será disputada entre sexta-feira e sábado.