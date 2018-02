Carros da F-1 começam a chegar a SP Nesta sexta-feira chegaram a Interlagos os carros da Williams, McLaren e Renault, além de equipamentos da Honda, Jordan e Renault. Desembarcaram no País também Rubens Barrichello e Felipe Massa, da Ferrari, e Cristiano da Matta, Toyota. Ao mesmo tempo em que tudo era distribuído nos boxes, funcionários da prefeitura e das empresas contratadas concluíam os últimos detalhes de acabamento do autódromo. A terceira etapa do campeonato será disputada nos dias 4, 5 e 6. Só há ingressos para o setor G, localizado ao longo da Reta Oposta. Custam RS$ 218,00, para os três dias, e até domingo podem ainda ser adquiridos pelo serviço de telemarketing (tel. 33 28 32 31). A partir de segunda-feira, apenas nas bilheterias do autódromo e com pagamento em dinheiro.