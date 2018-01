Carros da F-1 terão luz de freio O campeão Michael Schumacher confirmou nesta sexta-feira, na condição de líder da associação dos pilotos da Fórmula 1, a GPDA, confirmou nesta sexta-feira que neste sábado, durante os treinos classificatórios para o GP dos EUA, será experimentadopela primeira vez o brake light (luz de freio) nos carros. Uma luz vermelha, impedendente da usada nos dias de chuva, se acenderá toda vez que o piloto tocar no pedal do freio, como nos veículos de série. O objetivo é evitar acidentes como os de Jacques Villeneuve e Ralf Schumacher, este ano, na Austrália, e Rubens Barrichello e Ralf também, em Interlagos, dentre tantos outros. O recurso permitirá também uma melhor avaliação desses profissionais, pois criará condições mais precisas, para quem está de fora, de conhecer os limites dos pilotos. Ainda sobre segurança, com Flavio Briatore, diretor da Benetton, sentado ao seu lado na sala de imprensa, Schumacher voltou a falar da proibição do italiano a seus pilotos, em Monza, de não ultrapassar ninguém nas duas primeiras chicanes, depois da largada, movimento liderado pelo alemão. "Ele nunca sentou num carro de competição e portanto não pode decidir por nós." Briatore respondeu: "Questão de ponto de vista."