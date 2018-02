Carros da Fórmula 1 podem ter luzes de freio ainda neste ano Os carros da Fórmula 1 poderão ser equipados com luzes de freio ainda neste ano. A medida começou a ser estudada nas últimas sessões de treinos da pré-temporada, realizadas em Barcelona e no Bahrein. A luz ajudaria os pilotos a saberem quando o carro que está à frente diminuiria a velocidade, evitando, assim, acidentes. Porém, alguns pilotos se mostraram divididos com a idéia. Na Red Bull, por exemplo, o escocês David Coulthard é a favor das luzes, enquanto o australiano Mark Webber, seu companheiro, não vê utilidade nenhuma. Uma vez testadas as luzes, pilotos e equipes se reunirão para instalá-las ou não. Se aproado, o novo equipamento pode aparecer no Grande Prêmio da Espanha, quarta prova da temporada, que acontecerá no dia 13 de maio, no Circuito da Catalunha, em Barcelona.