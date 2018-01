Carros da McLaren e Honda terão mudanças Com a necessidade de melhoria de desempenho e a busca por uma vitória no GP da Malásia, no domingo (largada às 4 horas, de Brasília), as equipes McLaren e Honda confirmaram que seus carros para o fim de semana terão mudanças. Já o carro da Ferrari, que venceu o GP da Austrália com Kimi Raikkonen, será exatamente o mesmo. Na tentativa de aproximar-se mais do concorrente, a McLaren já incorporou no seu modelo MP4/22 importantes novidades aerodinâmicas. Lewis Hamilton falou da luta com a Ferrari. ?Trabalhamos duro para reduzir a diferença que ficou clara na Austrália.? A exemplo de Massa, vem tirando responsabilidade de si. ?Nem sempre acontecem só coisas boas no automobilismo?, disse, referindo-se ao que as pessoas irão esperar dele, em seguida à apresentação extraordinária na estréia do Mundial, em Melbourne, quando foi o terceiro colocado. Assim como a McLaren, a Honda não perdeu tempo e já introduziu no seu modelo RA107 algumas alterações aerodinâmicas. Rubens Barrichello comentou ter gostado. ?Demos um pequeno passo adiante, mas nada que nos faça pular lá para a frente, por enquanto.? Outro GP incomoda Malaios que participam da organização do evento manifestaram preocupação com a eventual inclusão do GP de Cingapura no calendário a partir de 2009. ?É grande o número de cidadãos que se desloca de lá para cá apenas para ver a prova?, afirmou um deles, sem desejar identificar-se. Acham que a Malásia pode perder seu GP. Tempo é o temor Por enquanto é apenas uma previsão. Na Malásia não costuma ser precisa. Mas pode chover sábado, na classificação, e domingo, durante a corrida. É o que dizem os meteorologistas. Confirmada, a informação não é favorável a Felipe Massa, da Ferrari, cujos resultados em asfalto molhado nunca foram o máximo, ao menos até agora. A temperatura, nesta quarta, atingiu 34ºC e a umidade do ar, 66%.