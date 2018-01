Carros da Stock Car fazem manobras nas ruas de São Paulo A manhã desta quinta-feira foi agitada na cidade de São Paulo. Três carros da Stock Car, comandados por Popó Bueno, Marcos Gomes e Fábio Carrera, realizaram manobras na Avenida Indianópolis, zona sul da cidade, entre às 5h50 e 6h50. O objetivo da apresentação foi promover a última etapa da categoria, que será realizada no próximo domingo, no Autódromo de Interlagos. ?Foi muito legal. Consegui fazer algumas arrancadas com segurança, já que a área por onde passamos estava protegida?, contou Gomes. Os carros chegaram a atingir a velocidade de 150 km/h, para alegria dos torcedores que se aglomeraram ao redor da pista. Para que a apresentação pudesse ser realizada, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou interditar o trânsito. A apresentação teve como inspiração a equipe Red Bull Racing, da Fórmula 1, que durante a semana do Grande Prêmio do Brasil desfilou o seu carro pelas ruas da cidade. Na ocasião, o veículo alcançou quase 250 km/h e teve como piloto o alemão Michael Ammermueller. Atualmente, Cacá Bueno, da equipe Eurofarma, lidera a classificação geral da Stock Car, com 250 pontos. Ele está apenas dois pontos na frente de Hoover Orsi, da equipe Amir Nars Racing. Nesta sexta, acontecerão os primeiros treinos em Interlagos.