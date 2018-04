Carros e pneus novos lançam todo tipo de dúvida sobre o GP da Espanha

BARCELONA - Conforme manda a tradição, os carros que vão entrar na pista às 5 horas da manhã de sexta-feira (horário de Brasília), no primeiro treino livre do GP da Espanha, quinto do calendário, serão bem diferentes dos que disputaram a etapa anterior do campeonato, no Circuito de Sakhir, em Bahrein. O início da série europeia da temporada, no Circuito da Catalunha, representa um recomeço para muitos times, tantas são as mudanças introduzidas no carro utilizado nas quatro primeiras corridas do ano.

Na terça-feira, enquanto os mecânicos montavam os monopostos já com os novos componentes, em especial do conjunto aerodinâmico, a preocupação dos técnicos em escondê-los foi obsessiva e desnecessária. Imensos paineis móveis instalados em frente aos boxes impediam a visão do que se passava lá dentro. Curiosamente hoje, quando haverá a inspeção técnica, os carros das 11 escuderias ficam enfileirados, fora dos boxes, e qualquer cidadão credenciado pode postar-se ao seu lado e verificar, em detalhes, suas novas peças.

Tantas novidades podem reformular o que se viu até agora no campeonato, nas provas da Austrália, Malásia, China e Bahrein. Até porque as diferenças de desempenho não são gritantes, como atesta o fato de ter havido três vencedores distintos nas três primeiras etapas: Kimi Raikkonen, da Lotus, em Melbourne, o tricampeão do mundo Sebastian Vettel, da Red Bull, em Sepang, e Fernando Alonso, Ferrari, em Xangai.

A competência dos homens da Red Bull, no entanto, já começa a se manifestar de novo, ainda que numa proporção menor da estabelecida nos últimos anos. Vettel venceu o GP de Bahrein e lidera a classificação com 77 pontos diante de 67 de um excelente Raikkonen, 50 de Lewis Hamilton, Mercedes, em ótimo início de trabalho no time alemão, e 47 de Alonso. Raikkonen até já se manifestou a respeito da vantagem de Vettel: "Não podemos deixar ele abrir uma diferença maior".

No site oficial da Ferrari Alonso demonstra grande otimismo em relação ao GP de casa, onde venceu apenas uma vez, em 2006, com a Renault. O asturiano ganhou em Valência, em 2012, mas era o GP da Europa. "Desde que cheguei a Ferrari, há quatro anos, este é o carro mais competitivo que já tive em Montemeló (local do Circuito da Catalunha) e o que me oferece maiores chances de um bom resultado". O ídolo local já levou 140 mil fãs ao autódromo, em 2005, temporada em que conquistou seu primeiro título mundial, com Renault.

O espanhol e seu companheiro de Ferrari, Felipe Massa, não disseram nada até agora, mas é provável que os novos pneus duros que a Pirelli distribuiu em Barcelona pode jogar contra os seus interesses. "Eles são um pouco mais duros que os usados até agora este ano. Se assemelham aos duros de 2012", explicou Paul Hembery, diretor da Pirelli. Esses pneus mais duros visam a estender a sua vida útil ao apresentar menor desgaste, considerado por alguns pilotos e chefes de equipe, este ano, como excessivos.

O problema é que geralmente a Ferrari não responde com o seu melhor quando utiliza pneus duros. E os disponíveis a partir da amanhã são mais duros dos usados este ano. "Haverá uma diferença grande entre a performance desses pneus mais duros e os macios, a nossa outra opção para o GP da Espanha", comentou Hembery.

Ao final das duas sessões livres na sexta-feira, entre 5 e 6h30, e 9 e 10h30, horários de Brasília, já será possível ter uma leve ideia do quanto cada equipe avançou com a introdução dos novos componentes. E como cada uma se adaptou aos novos pneus mais duros. Não há previsão de chuva. O serviço meteorológico da Fórmula 1, France Meteo, prevê tempo nublado amanhã, mas sol e calor sábado e domingo.

Apesar de Alonso ser candidato à vitória, a perspectiva é de um público modesto, se comparado ao que em geral lota as arquibancas do Circuito da Catalunha. A razão é a existência de mais 6 milhões de desempregados na Espanha, um dos países mais atingidos pela crise econômica mundial.