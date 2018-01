Carros: Klever ganha posições no Dacar Os brasileiros Klever Kolberg e Eduardo Bampi conseguiram, nesta segunda-feira, ganhar algumas posições na classificação geral do Rali Dacar. Ao final da terceira etapa, entre as cidades marroquinas de Nador e Er Rachidia, a dupla conquistou a 28ª colocação entre os carros - precisou de 3h20min49s para completar os 314 quilômetros cronometrados - e subiu da 29ª para a 25ª posição. A liderança geral do Rali Dacar entre os carros é da dupla formada pelo espanhol Nani Roma e pelo francês Henri Magne, da Mitsubishi. Com o tempo acumulado de 6h16min, os brasileiros estão 29min51s atrás dos líderes. Nesta terça-feira, o Rali Dacar terá a sua quarta etapa entre Er Rachidia e Ouarzazate, ainda no Marrocos. Dos 639 quilômetros entre as duas cidades, 386 serão cronometrados.