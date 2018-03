Carros mais velozes em Indianápolis O norte-americano Scott Sharp, da Kelley Racing, foi o mais rápido nesta quarta-feira, na primeira parte do quarto dia treinos para o "pole day" da 85ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. A sessão confirmou o aumento constante das velocidades, em função do emborrachamento da pista. Sharp fez sua melhor volta em 40s110, com média de velocidade de 361,036 km/h. A fase dos acidente espetaculares também já foi iniciada em Indianápolis. No final da sessão de terça-feira, Casey Mears bateu forte no muro da curva 1, destruindo seu carro. Sobrinho de Rick Mears, que foi quatro vezes vencedor das 500 Milhas, Casey chocou-se contra o muro a 347 km/h. Apesar da violência do impacto, o piloto não se machucou. Por precaução, foi levado pelo tio para o Hospital Metodista de Indianápolis na noite de terça-feira, de onde saiu caminhando normalmente. Nesta quarta-feira, ele já participou dos treinos. Os pilotos tiveram dois objetivos diferentes nesta sessão. A maioria deles optou por continuar acertando os carros para a classificação de sábado, quando será definida a pole position para as 500 Milhas. Outros, como o brasileiro Gil de Ferran, da Penske, andaram com tanque cheio e configuração de corrida. Ferran terminou a parte inicial dos treinos com o 12º melhor tempo (40s733). Felipe Giaffone, da Treadway, obteve a 14ª marca (40s772). Hélio Castro Neves, companheiro de Ferran na Penske, cravou 41s187, 24º tempo entre os carros que foram à pista. Aírton Daré fez o 36º tempo, com 43s516. Ferran e Castro Neves voltam a preparar nesta quinta-feira os carros para a classificação. Eles estão aproveitando a semana para testar também os carros em condições de corrida, porque terão uma semana a menos de treinos em relação à maioria dos concorrentes. Afinal, eles disputam regularmente a temporada da F-Indy e na segunda-feira, viajam para o Japão, onde no sábado, dia 19, participam da quarta etapa do campeonato. Na mesma situação dos dois brasileiros estão Jimmy Vasser, que vai disputar as 500 Milhas pela Chip Ganassi e corre na Indy pela Patrick, e o norte-americano Michael Andretti, da equipe Green. Até agora, o mais rápido em Indianápolis foi o norte-americano Mark Dismore, que atingiu média de 361,740 km/h no treino de terça-feira.