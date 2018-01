Carros vão para a pista em Interlagos O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 - a terceira etapa do Campeonato Mundial de 2003 - começou, efetivamente, nesta sexta-feira. Desde as 8h30, alguns carros já estão na pista para os primeiros acertos. São os casos da Renault, Jaguar, Jordan e Minardi. A partir das 11 horas, começam os testes livres e às 14 horas, os primeiros treinos pré-classificatórios, que vão determinar a ordem de entrada nos treinos de sábado. No sábado, será definido o grid de largada A quatro equipes ganharam a chance de realizar testes agora pela manhã porque abriram mão dos treinos privados ao longo da temporada, dentro de redução de custos adotado pela FIA. Com isso, o primeiro brasileiro a treinar na pista de Interlagos é o amazonense Antonio Pizzonia. Sexta-feira 8h30m-10h30m: Treino extra de Jordan, Jaguar, Renault e Minardi 11h-12h: Treino livre 14h-15h: Treino de pré-classificação 15h30-16h15: F-Renault Sábado 9h-9h45m: Treino livre 10h15m-11h: Treino livre 13h30m-13h45m: Warm up 14h-15h: Treino de classificação 15h30m-16h: F-Renault Domingo 9h15m-9h30m: Desfile kart 10h-10h30m: F-Renault 10h45m: Carros históricos 11h15m: Desfile de pilotos 14h: Largada