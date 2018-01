Cart abre amanhã a temporada 2003 A Cart - Championship Auto Racing Teams - começa sua temporada neste domingo, no circuito de rua de San Petersburgo, na Flórida, com um novo pacote técnico, pilotos menos conhecidos, novos circuitos e também uma pretensão: tornar-se a principal categoria de acesso à Fórmula 1. O Brasil tem um favorito ao título, que é o mineiro Bruno Junqueira (da equipe Newman-Haas). E ainda um veterano de volta às pistas - Roberto Pupo Moreno (que defenderá a Herdez) - e um piloto estreante - Mário Haberfeld (da equipe Conquest Racing). A Rede TV! mostrará a corrida ao vivo, domingo às 15 horas. Nesta sexta-feira os pilotos disputam a primeira tomada oficial de tempos. "Poderemos cumprir perfeitamente essa função (de acesso), mantendo a competitividade, que é nossa principal marca", diz Chris Pook, presidente da Cart. No fim do ano, a Cart perdeu pilotos como Michael Andretti, Dario Franchitti, Kenny Brack e o brasileiro Tony Kanaan, que se transferiram para a IRL. E outro brasileiro, Christian Fittipaldi, que foi para a Nascar. A categoria, com a saída das montadoras Honda e Toyota, fechou contrato com a Ford para o fornecimento de motores turbo Ford-Cosworth XFE por cinco anos. A maioria das equipes optou pelo chassis Lola (13 carros) contra os Reynard (cinco). Todos utilizam pneus Bridgestone. Para o Brasil, a Cart tem duas novidades importantes. A primeira é a volta de Émerson Fittipaldi às pistas, dirigindo a equipe Fittipaldi/Dingman, que terá o estreante português Tiago Monteiro. A equipe utilizará chassi Reynard. "Estou animado e confiante de que a Cart voltará a ser uma grande categoria em pouco tempo", disse o ex-piloto, que venceu duas vezes as 500 Milhas e foi campeão em 1989. Outra novidade: voltam as transmissões ao vivo. Émerson Fittipaldi, que detém os direitos de transmissão da Cart para o Brasil, negociou a temporada com a RedeTV!, que mostrará todas as provas. O calendário tem 19 corridas confirmadas e mais uma prova - Chicago, em 18 de maio - ainda na fase de entendimentos. Além das provas na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), a Cart terá a volta da corrida de Lausitzring (Alemanha) e correrá pela primeira vez em Brands Hatch. Sem contar Chicago, serão sete provas em circuitos de rua, nove em traçados mistos e apenas três em ovais. Nos testes de inverno, a Newman-Haas (campeã em 2002 com o mineiro Christiano da Matta), foi a melhor com a boa dupla de pilotos para 2003 formada pelo também mineiro Bruno Junqueira e o francês Sebastien Bourdais, agora com Lola/Ford. Além deles, outros pilotos que deverão lutar pelas vitórias são o canadense Paul Tracy e Patrick Carpentier, da Forsythe, e Alex Tagliani, da Rocketsports.