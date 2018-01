Cart: altas velocidades na Inglaterra Uma corrida "incrivelmente rápida?. Essa é a expectativa do brasileiro Christian Fittipaldi para a 15ª etapa da temporada da Cart, sábado, no oval de Rockingham, Inglaterra. O brasileiro da Newman-Haas prevê velocidades acima de 350 km/h na pista de 1,5 milha - 2,4 quilômetros. A sessão que define o grid de largada acontece nesta sexta-feira. "No ano passado, num treino que fizemos em Rockingham, conseguimos voltas com velocidades acima de 345,9 km/h. Agora, com melhores configurações aerodinâmicas dos carros, deveremos ser mais rápidos, talvez entre 350 e 353 km/h?, calculou Christian Fittipaldi. Em 2001, no segundo treino livre em Rockingham, o brasileiro Tony Kanaan, da MoNunn, atingiu média de 346,647 km/h na sua volta mais rápida. A corrida foi vencida por Gil de Ferran, com média de velocidade de 250,337 km/h, aí considerados fatores como voltas sob bandeira amarela e de entrada no box. Líder da temporada com 175 pontos e a caminho do título - tem 52 pontos a mais que Bruno Junqueira, a seis corridas do fim do campeonato -, Cristiano da Matta falou novamente nesta quinta-feira, em Rockingham, sobre suas possibilidades de correr na Fórmula 1, pela Toyota. Está difícil, mas ele ainda tem esperança. "Diria que tenho 20% de chances?, avaliou o piloto, que depois mudou o percentual. "Acho que está 50% para ir e 50% para não ir.? Além da concorrência de vários pilotos, Cristiano da Matta encontra dificuldade de liberação por parte de sua equipe, a Newman-Haas. "Eu não posso pedir para a Toyota tomar uma decisão logo e também não posso pedir a eles que me esperem por muito tempo. Mas a ida para a Toyota poderia ser boa para mim. A Toyota tem um bom orçamento, perspectivas de crescer na Fórmula 1 e eu também seria novo na categoria. Poderíamos crescer juntos?, afirmou. Ele espera uma definição até o GP dos EUA de F1, dia 29.