Cart anuncia volta de Emerson A Cart anunciou neste sábado a criação de uma nova categoria, a Shelby Cobra Challenge ? Senior Racing Series, que terá apenas a participação de pilotos veteranos e consagrados, já a partir do ano que vem. Entre os participantes, a entidade que controla da Fórmula Indy revela ter confirmado a presença do brasileiro Emerson Fittipaldi, que não corre desde o acidente que sofreu em 96, nas 500 Milhas de Michigan. Ao lado de Emerson, estarão grandes estrelas da história do automobilismo como Mario Andretti, Al Unser, Danny Sullivan e Bobby Rahal. Para o campeonato de 2002 foram programadas seis etapas, que irão acompanhar o calendário da Indy. São elas: Monterrey (México), Portland, Cleveland, Mid-Ohio, Elkhart Lake e Laguna Seca. O campeonato ainda está sendo estruturado, mas os históricos carros Shelby Cobra já foram remodelados. Apesar dos participantes serem pilotos consagrados, cada etapa dará prêmios de US$ 100 mil e há a promessa de haver muita disputa na pista. ?Todos nós estamos buscando um pouco de diversão, mas quando alinharmos os carros no grid, tenho certeza de que todos irão acelerar para ganhar?, afirmou Mario Andretti.