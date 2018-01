Cart: Bruno Junqueira faz pole provisória O piloto brasileiro Bruno Junqueira, da Newman Haas, fez a pole provisória para o GP da Austrália de Fórmula Cart, durante os treinos classificatórios desta madrugada de sexta-feira. Ele estabeleceu a volta mais rápida com o tempo de 1:32.708, seguido do canadense Alex Tagliani, Rocketsports e do francês Sebastien Bourdais. O líder do campeonato, o canadense Paul Tracy, registrou o quinto tempo. O treino que vai definir o grid de largada será na madrugada de sábado e a corrida acontece no domingo, às 2 horas, com transmissão pela Rede TV!. Confira a ordem dos pilotos no treino classificatório: 1) Bruno Junqueira (BRA) 2) Alex Tagliani (CAN) 3) Sebastien Bourdais (FRA) 4) Adrian Fernandez (MEX) 5) Paul Tracy (CAN) 6) Jimmy Vasser (EUA) 7) Roberto Moreno (BRA) 8) Oriol Servia (ESP) 9) Michel Jourdain Jr. (MEX) 10) Patrick Carpentier (CAN) 11) Mario Dominguez (MEX) 12) Tiago Monteiro (POR) 13) Darren Manning (ING) 14) Mika Salo (FIN) 15) Mario Haberfeld (BRA) 16) Ryan Hunter-Reay (EUA) 17) Gualter Salles (BRA) 18) Geoff Boss (EUA) 19 Rodolfo Lavin (MEX)