Cart: Cristiano da Matta sai na pole Pela quinta vez no ano, o mineiro Cristiano da Matta larga na pole position. Desta vez, o brasileiro foi o mais rápido no treino classificatório para o GP de Vancouver ? décima etapa da temporada 2002 da Cart. Além de marcar o melhor tempo (1min00s339), ele estabeleceu um novo recorde para o circuito de rua. Ao seu lado larga o canadense Paul Tracy, que havia sido o melhor durante os treinos livres. Entre os demais pilotos do País, Tony Kanaan sai em 6º; Christian Fittipaldi em 7º e Bruno Junqueira em 12º. Com 121 pontos, Cristiano da Matta lidera com tranqüilidade o campeonato da Cart. Tanto que o segundo colocado, o brasileiro Bruno Junqueira, tem 70 pontos. Neste domingo, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no circuito de rua canadense, Cristiano buscará sua sexta vitória na temporada. Confira o grid de largada do GP de Vancouver: 1º Cristiano da Matta (Brasil) - 1m00s339 2º Paul Tracy (Canadá) - 1m00s502 3º Dario Franchitti (Escócia) - 1m00s559 4º Scott Dixon (Nova Zelândia) - 1m00s650 5º Michael Andretti (Estados Unidos) - 1m00s749 6º Tony Kanaan (Brasil) - 1m00s763 7º Christian Fittipaldi (Brasil) - 1m00s779 12º Bruno Junqueira (Brasil) - 1m01s194