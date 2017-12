Cart: Da Matta larga em 3º em Chicago O piloto escocês Dario Franchitti obteve a pole position para o GP de Chicago da fórmula Cart, sétima das 20 etapas que serão disputada este ano. A prova será neste domingo no Chicago Motor Speedway. Franchitti (Honda/Lola) completou a melhor volta no oval de 1.656 metros em 23s428, com a média de 254,412 quilômetros por hora. O canadense Alex Tagliani (Ford-Cosworth/Reynard) ficou com o segundo lugar no grid, seguido pelo brasileiro Cristiano da Matta (Toyota/Lola). Da Matta, que venceu esta prova em 2000, lidera o campeonato com 74 pontos. O quarto colocado na largada será o também brasileiro Tony Kanaan, atrás dele estará o compatriota Bruno Junqueira. Confira o grid do GP de Chicago: 1) Dario Franchitti, Honda/Lola, 23s428. 2) Alex Tagliani, Ford-Cosworth/Reynard, 23s434. 3) Cristiano da Matta, Toyota/Lola, 23s443. 4) Tony Kanaan, Honda/Lola, 23s526. 5) Bruno Junqueira, Toyota/Lola, 23s545. 6) Adrian Fernandez, Honda/Lola, 23s611. 7) Patrick Carpentier, Ford-Cosworth/Reynard, 23s629. 8) Tora Takagi, Toyota/Reynard, 23s674. 9) Scott Dixon, Toyota/Lola, 23s723. 10)Jimmy Vasser, Ford-Cosworth/Lola, 23s732. 11) Christian Fittipaldi, Toyota/Lola, 23s785. 12) Kenny Brack, Toyota/Lola, 23s791. 13) Paul Tracy, Honda/Lola, 23s847. 14) Michael Andretti, Honda/Lola, 23s884. 15) Mario Dominguez, Ford-Cosworth/Lola, 23s890. 16) Shinji Nakano, Honda/Lola, 23s905. 17) Townsend Bell, Toyota/Reynard, 24s174. 18) Michel Jourdain Jr., Ford-Cosworth/Lola, 24s319.