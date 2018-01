Cart "enrola" para divulgar calendário O ano de 2001 está entrando no mês de agosto e a Cart (Championship Auto Racing Teams) ainda não divulgou o calendário para a temporada de 2002. Oficialmente, os dirigentes da entidade alegam que ainda "estão no prazo? e que não há pressa. No entanto, a realidade é outra: a Cart ainda não sabe exatamente qual o melhor caminho a seguir, até porque a definição dos locais onde a categoria vai correr no próximo ano passa por aspectos financeiros e políticos. De certo até agora - ou melhor, o que parece estar certo - é que serão realizadas 22 provas em 2002 e três novas "praças? serão incluídas: Montreal, no Canadá; Cidade do México, no México; e Denver, no Estado norte-americano do Colorado. Saem, em relação ao calendário original deste ano, o Texas (cuja prova não aconteceu por falta de segurança), Michigan e Detroit. Nazareth também corre risco, mas Roger Penske ainda luta para manter a corrida no circuito de sua propriedade. A etapa brasileira é uma incógnita. Nos bastidores, são poucos os que apostam um mísero dólar na possibilidade de o Brasil ter uma corrida em 2002. Salvador, a cidade até pouco tempo atrás mais cotada, tem problemas sérios de administração para resolver (como melhorar os salários dos policiais, que recentemente fizeram greve) e isso inibiria um investimento que pode ultrapassar US$ 6 milhões na realização de um evento esportivo. Mesmo com todo o retorno que ele pode dar. Emerson Fittipaldi, o detentor dos direitos de organizar a etapa brasileira da categoria, anda meio "sumido?. A Cart espera uma solução, mas não por muito tempo. "Não temos definição sobre o calendário?, limita-se a dizer T.E. McHale, relações públicas da entidade, ao ser questionado sobre o futuro da prova brasileira. Barganha - A possibilidade de realizar uma prova em Las Vegas, cujos administradores são os mesmos do oval do Texas, está sendo estudada. A Cart, aliás, está tentando uma barganha com esses empresários: fazer a corrida na cidade dos cassinos em troca da retirada do processo contra a entidade, em função do adiamento do GP do Texas. Entretanto, como os texanos estão pedindo uma gorda indenização (o valor oficial não é divulgado), dificilmente haverá acordo. A decisão de destinar mais uma prova ao Canadá e ao México tem o claro objetivo de atrair o público. Normalmente, as etapas em Vancouver e Toronto têm "casa cheia? - este ano, 130 mil pessoas foram ver a corrida em Toronto. Além disso, a prova disputada em Monterrey este ano, a primeira da temporada, lotou as arquibancadas. Já locais como Michigan e Detroit não levam mais um bom público às corridas da Indy. Europa - A chegada à Europa também não deve ser como os dirigentes da Cart sonhavam. A prova na Inglaterra ainda está despertando interesse, até porque talvez tenha a participação de um piloto inglês, o veterano Johnny Herbert, que disputaria o GP pela equipe Sigma. Mas a procura dos alemães pelos bilhetes para a prova que será disputada em Lazting é mínima. Por motivos óbvios, o público alemão está interessado mais na F1. Numa tentativa de "esquentar? o clima das provas européias, a Cart programou testes nesta terça-feira, em Rockingham (Inglaterra), e no dia 6 de agosto, em Lausitz (Alemanha). O problema é que os tais testes serão feitos por Alex Barron, piloto da Dayne Coyne, equipe que não participa da temporada por absoluta falta de dinheiro, e conseqüentemente, de estrutura. Barron vai pilotar um velho chassis Lola nas pistas européias.