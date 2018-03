Cart: escocês vence prova tumultuada O Grande Prêmio de Vancouver da Cart foi bastante tumultuado, com apenas sete pilotos teminando a prova. Com tantos problemas, foram os pilotos da Green que fizeram festa. O escocês Dario Franchitti venceu sua primeira corrida do ano, seguido do companheiro, o canadense Paul Tracy. O brasileiro Tony Kanaan terminou em terceiro lugar. Com exceção de Tony Kanaan, a corrida não foi muito boa para os brasileiros. Cristiano da Matta, o líder do campeonato com 123 pontos, que largou na pole position e fazia boa corrida, teve de abandonar na volta 64, com problemas no câmbio. O companheiro de Cristiano na Newman-Haas, Christian Fittipaldi, também não completou a corrida, por problemas mecânicos. Outro que não teve muito o que comemorar foi Bruno Junqueira. Ele se envolveu em um acidente na volta 93 com o canadense Alex Tagliani e o mexicano Adrian Fernandez, que bateu no muro e foi atingido pelo carro do brasileiro. Bruno Junqueira, mesmo abandonando, pontuou. Como apenas sete pilotos terminaram a prova, ele foi considerado o nono colocado. Franchitti, com a vitória, assumiu a segunda colocação da classificação geral, com 84 pontos. A próxima etapa do Mundial será no dia 11 de agosto, o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Confira a classificação final do GP de Vancouver da Cart: 1º Dario Franchitti (ESC) - 2h16m05s063 2º Paul Tracy (CAN) - a 1s239 3º Tony Kanaan (BRA) - a 2s363 4º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 2s709 5º Patrick Carpentier (CAN) - a 3s319 6º Michael Andretti (EUA) - a 6 voltas 7º Alex Tagliani (CAN) - a 9 voltas 8º Adrian Fernandez (MEX) - a 9 voltas 9º Bruno Junqueira (BRA) - a 10 voltas 10º Mario Dominguez (MEX) - a 10 voltas