Cart: estreante domina 1º treino A Newman-Haas confirmou seu favoritismo e dominou nesta sexta-feira o primeiro treino classificatório para o GP de São Petersburgo, prova que inaugura domingo a temporada 2003 da F-Cart. Mas a sessão apresentou uma surpresa: o francês Sebastien Bourdais, estreante na categoria, cravou o melhor tempo na pista de rua de 2,9 quilômetros, garantiu o primeiro ponto do campeonato e também um lugar na primeira fila do grid de largada da corrida. O brasileiro Bruno Junqueira terminou a sessão na segunda posição. Bourdais, campeão da F-3000 internacional no ano passado, fez a volta mais rápida em 1min01s676, com média de 169,649 km/h. Bruno obteve o tempo de 1min01s978 (168.986 km/h), ficando a 0s242 do companheiro. O terceiro melhor foi o espanhol Oriol Sérvia, da Patrick, com 1min02s062. Os três utilizam chassis Lola. O brasileiro Mário Haberfeld (Conquest), também estreante, foi o oitavo mais rápido do dia, com 1min02s720. Roberto Moreno (Herdez) conseguiu apenas 1min04s946, o 15º tempo. Neste sábado à tarde, ocorre a segunda sessão de classificação. Caso algum piloto supere o tempo de Bourdais, largará na pole, com o francês na segunda posição, independentemente da marca que fizer esta tarde.