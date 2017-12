Cart faz acordo com seu ex-presidente A Cart anunciou nesta quarta-feira ter resolvido "amigavelmente? suas pendências judiciais com o ex-presidente Joe Heitzler, demitido no final de 2001, depois que a categoria perdeu várias equipes, fornecedores e patrocinadores durante a sua gestão. Não foram divulgados detalhes, mas o dirigente pleiteava na Justiça indenização de alguns milhões de dólares. Na terça-feira, Derrick Walker, dono da equipe Walker (onde já correu Gil de Ferran e que atualmente tem como pilotos o inglês Darren Manning e o mexicano Rodolfo Lavin), anunciou sua renúncia ao cargo na mesa de diretores da Cart. Derrick, também o responsável pela produção dos chassis Reynard nos EUA, disse que tomou a decisão de sair para evitar "conflitos de interesses?. Isso porque a atual direção da Cart negocia a venda da empresa para um grupo formado por alguns donos de equipes.