Cart: GP alemão terá cinco "debutantes" A quinta etapa da temporada de F-Cart, domingo, em Lausitzring, Alemanha, vai marcar o "batismo?? de vários pilotos em pistas ovais. Por conta da renovação por que passou a categoria este ano, cinco competidores jamais disputaram um GP neste tipo de circuito - entre eles o brasileiro Mário Haberfeld e o português Tiago Monteiro - e outros dois têm pouquíssima experiência. Eles treinaram em oval, é verdade, mas corrida é outra história, bem diferente. A chance de acidente é maior e uma pancada no muro é no mínimo assustadora. Cientes disso, os debutantes não escondem a tensão para o desafio no circuito que os alemães também chamam de Eurospeedway e que, por seu desenho, está mais para o trioval. "Vai ser minha primeira corrida em oval. Pelo treino que fiz, parece ser um tipo de pista interessante. Mas estávamos só eu e o Tiago. É diferente de corrida, onde você tem tráfego e, se alguém errar, te leva junto. E o erro for seu, alguém vai junto??, disse Haberfeld, da Conquest, que há pouco mais de 20 dias testou no Texas Motors Speedway em companhia do o piloto da Fittipaldi-Dingman. Monteiro também reconhece os perigos de um oval. No entanto, acredita ter um trunfo para se adaptar bem. "Eu acho que o importante é o piloto gostar da pista, e eu adorei. É muito diferente do que estou habituado. O oval é um pouco assustador, mas gostei muito??, garante o piloto, que até o ano passado corria na Europa. Além deles, o francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas - vencedor da última etapa, em Brands Hatch-, o suíço Joel Camathias e o malaio Alex Yoong, ambos da Dale Coyne, jamais correram em oval. E o inglês Darren Manning, da Walker, só andou uma vez, em Rockingham, Inglaterra, no ano passado. Essa falta de experiência nos ovais levou a Cart a marcar um treino extra de 25 minutos para os novatos na categoria - inclusive pilotos como o americano Ryan Hunter- Reay (Team Johansson), que na F-Atlantic disputou vários GPs em ovais -, no sábado, antes dos treinos livres. CONFIANÇA - Bruno Junqueira constrata com os estreantes. Em sua primeira corrida em um oval, em 2001, em Nazareth, largou na pole. No ano passado, fez a pole das 500 Milhas de Indianápolis. Sem contar que em 2002 fez a pole e venceu em Motegi, Japão, oval que todos consideram muito parecido com Lausitzring. Ou seja, costuma ir bem em ovais. "Ainda não venci este ano, mas agora vamos correr em um oval e eu me dou muito bem neste tipo de pista. Vou para a Alemanha confiante, para vencer??, diz Bruno, para quem o segredo em ovais é concentração total, evitar confusões e, no caso de uma corrida longa como a alemã (154 voltas) poupar o equipamento e combustível para a arrancada final.