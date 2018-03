Cart inicia treinos nesta sexta-feira A 12ª etapa da Fórmula Cart vai ser disputada domingo no circuito preferido dos pilotos, em Elkhart Lake, uma pista convencional, após duas corridas em circuitos de rua. Nesta sexta-feira, será definido o pole provisório da prova. Os 6.513 metros da pista exigem muito dos freios e do câmbio dos carros, mas isso não parece ser problema para os competidores. ?O circuito é uma montanha russa e foi nele que conquistei uma das melhores vitórias da minha vida (em 2000)", lembra Paul Tracy, líder do campeonato com 20 pontos de vantagem sobre o brasileiro Bruno Junqueira, que em 2001 conquistou em Elkhart Lake sua primeira vitória na categoria.