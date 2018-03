Cart: Junqueira é o 2º em Brands Hatch Uma corrida praticamente sem ultrapassagens, na qual os pilotos tiveram como grande desafio economizar combustível, na esperança de chegar ao final numa boa colocação. Assim foi o ?chato? ? definição dos próprios pilotos ? GP da Inglaterra da F-Cart, disputado nesta segunda-feira em Brands Hatch. Feliz ao final da prova só mesmo o francês Sebastien Bourdais, estreante na categoria e que conseguiu sua primeira vitória. O brasileiro Bruno Junqueira completou a dobradinha da Newman-Haas, em segundo. A terceira colocação foi do mexicano Mario Dominguez, da Herdez. Os outros dois brasileiros também pontuaram. Roberto Moreno, da Herdez, terminou em sétimo, e Mário Haberfeld, da Conquest, em nono. O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, ficou em 14º lugar. A corrida teve, no total, 165 voltas. Facilmente resumidas. Na largada, o canadense Paul Tracy, pole, se manteve em primeiro, seguido por Bourdais e Junqueira. Nos primeiros metros aconteceram algumas das únicas ultrapassagens do GP. Monteiro ganhou duas posições, Moreno perdeu uma e o canadense Alex Tagliani, da Rocketsport, roubou a quarta colocação do espanhol Oriol Sérvia, da Rahal. Pausa até a volta 49, quando Tagliani fez sua primeira parada e, lógico, perdeu a posição. Na primeira rodada dos pit stop obrigatórios ? foram dois, sob bandeira verde conforme determinou o regulamento da corrida, pois a área de pit de Brands Hatch é muita apertada e, se a operação fosse feita sob bandeira amarela, coletivamente, certamente aconteceriam acidentes -, a prova foi decidida. Explica-se: Bourdais era o segundo colocado e fez seu pit na volta 56, depois de Bruno, o terceiro. ?Combinamos que quem estivesse na frente entraria por último. Ali eu perdi a corrida??, disse o brasileiro. E o francês ganhou, pois seus mecânicos trabalharam melhor e o devolveram à pista na frente de Tracy, que parara um pouco antes. O canadense abandonaria na volta 118, com o motor estourado. Mas dificilmente, em função da pista estreita e do regulamento que iguala os carros, conseguiria ultrapassar o adversário em situação normal. Dessa maneira, foi só o francês se policiar para não cometer nenhum erro. Até porque Bruno perdeu bom tempo atrás de retardários e acabou terminando a corrida 7s835 depois do companheiro, que completou a prova em 1h51min56s987. Bourdais comemorou bastante. ?Isso (a vitória) é muito compensador, pois podia ter vencido as duas primeiras corridas do ano e tive problemas com o carro. E prova que eu costumo me sair bem na Inglaterra, pois em 2001 venci em Silverstone minha primeira corrida na F-3000 Internacional??, afirmou o francês, atual campeão da F-3000 e que fez sua quarta corrida na Cart. Paul Tracy, que buscava sua quarta vitória consecutiva, tem como consolo manter a liderança do campeonato, com 65. Mas agora só tem 11 de vantagem para Bruno Junqueira (54). O mexicano Michel Jourdain é o terceiro, com 42. Roberto Moreno, com 24, divide a sétima posição com Dominguez. Mário Haberfeld tem 20 e é o 11º, três colocações à frente de Tiago Monteiro (8 pontos). A próxima etapa da Cart será sábado, no oval de Lausitzring, Alemanha. CART classificação resultados