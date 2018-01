Cart: Junqueira faz a pole provisória O brasileiro Bruno Junqueira garantiu nesta sexta-feira mais um ponto no campeonato da F-Cart ao obter a pole provisória para o GP de Laguna Seca, sétima etapa da temporada. Ele fez o tempo de 1min10s040 no primeiro treino oficial realizado no circuito misto da pista californiana, o que lhe valeu mais um ponto na classificação e um lugar na primeira fila do grid de largada, independentemente do seu desempenho na segunda sessão classificatória, que será realizada neste sábado à tarde. Com o ponto extra obtido nesta sexta-feira, Bruno, piloto da Newman-Haas, alcançou o canadense Paul Tracy, da Forsythe, na segunda posição no campeonato. Ambos têm 67 pontos, 10 a menos que o mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal, apenas o sétimo nesta sexta-feira. Tracy fez o terceiro melhor tempo em Laguna Seca (1min10s314), ficando atrás também do seu companheiro de equipe, Patrick Carpentier, canadense que obteve o tempo de 1min10s314 - ficou a 0s274 de Junqueira. Mário Haberfeld, brasileiro da Conquest, também foi bem na sessão oficial, conseguindo a quinta posição ? 1min10s753. Roberto Moreno, da Herdez, ficou com o 12º tempo (1min11s298).