Cart: mexicano vence prova tumultuada Acidente espetacular, muita chuva e uma corrida sem graça. Assim foi a 17ª das 19 etapas do campeonato da Cart, neste domingo, em Surfer?s Paradise, na Austrália. O vencedor da prova foi o mexicano Mario Dominguez, que conseguiu sua primeira vitória na categoria. O melhor brasileiro foi Tony Kanaan, que chegou em 5º lugar. Campeão antecipado, Cristiano da Matta ficou em 8º, mesmo depois de ter largado na pole. Logo na largada da corrida, um incrível acidente envolveu 10 carros - inclusive, o do brasileiro Christian Fittipaldi. Dois pilotos tiveram que ser levados ao hospital: o japonês Tora Takagi fraturou a pélvis e o mexicano Adrian Fernandez sofreu uma contusão no pescoço, mas ambos passam bem. Os demais envolvidos nada sofreram. Depois de 90 minutos de paralisação, a corrida foi reiniciada. Mario Dominguez, que também tinha se envolvido no acidente da largada, pegou o carro reserva e conseguiu continuar na prova. Aí, foi a chuva que atrapalhou. Apesar de não chover na região há vários meses, um forte temporal acabou estragando a prova, que mesmo assim teve um público de mais de 100 mil pessoas. Por conta do mau tempo, a organização da corrida decidiu encurtar de 70 para 40 voltas. Destas, 34 foram disputadas sob bandeira amarela - inclusive a última -, sem nenhuma disputa por posição e com todos os carros andando em fila, atrás do ?pace car?. Assim como o vencedor, Christian Fittipaldi também conseguiu voltar para a pista depois do acidente na largada. E terminou em 11º lugar. O outro brasileiro da categoria, Bruno Junqueira, ficou em 14º. Completando o pódio, ao lado de Mario Dominguez, dois canadenses: Patrick Carpentier e Paul Tracy na 2ª e 3ª colocaçòes, respectivamente. A próxima etapa do campeonato da Cart acontece dia 3 de novembro, no oval de Fontana, na Califórnia, nos Estados Unidos. Confira a classificação final da prova na Austrália: 1º Mario Domínguez (México) - 2h00m06s524 2º Patrick Carpentier (Canadá) - a 2s177 3º Paul Tracy (Canadá) - a 2s549 4º Kenny Brack (Suécia) - a 2s747 5º Tony Kanaan (Brasil) - a 4s794 6º Alex Tagliani (Canadá) - a 7s828 7º Dario Franchitti (Escócia) - a 9s940 8º Cristiano da Matta (Brasil) - a 12s338 9º Michael Andretti (Estados Unidos) - a 13s511 10º Michel Jourdain Jr. (México) - a 13s644 11º Christian Fitipaldi (Brasil) - a 14s792 12º Jimmy Vasser (Estados Unidos) - a 16s232 13º Shinji Nakano (Japão) - a 17s570 14º Bruno Junqueira (Brasil) - a 18s106 Veja as imagens do acidente