Cart muda as regras do campeonato A Cart continua atrás de fórmulas para aumentar a competitividade nas corridas e reduzir custos. Para isso, vai introduzir algumas alterações no regulamento técnico e desportivo, que irão valer já na próxima etapa do campeonato, dia 31 de maio no oval de Milwaukee. A principal medida é a proibição do desenvolvimento aerodinâmico dos carros, a partir do dia 20 e até o fim de 2004. Outra mudança significativa é a que vai tirar os retardatários do caminho dos primeiros colocados, caso ocorra alguma bandeira amarela na parte final dos GPs. A impossibilidade de desenvolver a aerodinâmica dos carros vai significar uma economia significativa de dólares por parte das equipes. A Cart, porém, tem um outro objetivo com essa proibição: tornar os chassis Reynard mais competitivos na disputa com os Lola, claramente superiores e utilizados por 13 dos 19 pilotos que participam do campeonato. "Essa proibição vai nos aproximar dos Lola??, explica Emerson Fittipaldi, sócio da equipe Fittipaldi-Dingman, cujo piloto, o português Tiago Monteiro, corre com Reynard, assim como a Conquest, do brasileiro Mário Haberfeld. "Mas as medidas tomadas visam principalmente a reduzir custos. E é esse o caminho.?? Na cruzada para diminuir os gastos, a Cart também acabou com a escolha livre do carro com o qual um piloto correrá um GP. Agora, na quinta-feira que antecede à prova a equipe deverá indicar qual é seu chassi principal. Só poderá trocá-lo em caso de dano grave. Se depois do treino classificatório o piloto optar pelo uso do carro reserva, vai ter de largar na última posição no grid. Outra medida que poderá ser tomada, esta num futuro um pouco mais distante, é a realização de apenas dois dias de atividades de pista (todos os treinos e corrida) em cada GP - atualmente, várias provas são precedidas de dois dias de treinos. "Com isso, o pessoal das equipes poderá chegar ao local da corrida uma dia depois do que faz atualmente. Seria um dia a menos de gastos com hotel, alimentação e outros itens, o que vai representar grande economia??, defende Emerson. Sai da frente - No regulamento esportivo, a mudança, de implantação imediata, tem relação com o realinhamento dos carros sob bandeira amarela. Caso a bandeira aconteça nas 10 voltas finais de uma corrida, a direção de prova poderá determinar a ida dos retardatários para o fim do grid. Assim, eles não atrapalharão os pilotos que brigam pela vitória quando a bandeira verde for acionada. Outra alteração importante está em estudo, mas para 2005: a troca dos motores turbo V8 pelos V10 aspirados. O combustível também mudaria, passando do metanol para a gasolina.