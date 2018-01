Cart: Paul Tracy é pole em Portland Antes do início da temporada da F-Cart, poucos colocavam Michel Jourdain Jr. na lista de pilotos que lutariam pelo título. Nem mesmo o fato de o mexicano estar numa das melhores equipes da categoria, a Rahal, era levado em consideração. Afinal, ele já havia disputado 120 GPs e não tinha uma vitória sequer. Mas o campeonato começou, as etapas foram se sucedendo, Jourdain enfim conseguiu vencer ? em Milwaukee, após 125 corridas de jejum ? e, hoje, chega à oitava prova do ano, em Portland, na liderança do campeonato. O mexicano, que tem 90 pontos, larga em segundo neste domingo, na corrida que tem largada prevista para as 16h30. Serão 100 voltas e a Rede TV! anuncia transmissão ao vivo. O pole é o canadense Paul Tracy, da Forsythe. No treino oficial deste sábado, Tracy foi beneficiado pela chuva que começou a 20 minutos do fim da sessão. Então, tinha o melhor tempo (58s793) e, com a pista molhada, não teve a posição ameaçada. Jourdain ficou em segundo, com 58s838. A segunda fila será formada pelo mexicano Adrian Fernandez, da Fernandez, e pelo francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas. Os brasileiros tiveram o pior desempenho da temporada numa definição de grid. O mais bem colocado é Bruno Junqueira, Newman-Haas, apenas em 11º. Mário Haberfeld, Conquest, ficou em 12º; Roberto Moreno, Herdez, em 14º; e Gualter Salles, Dale Coyne, em 19º e último. O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, é o 17.º. MELHOR FASE - Aos 26 anos, Jourdain passa, naturalmente, pela melhor fase de sua até então apagada carreira. E acredita que já conquistou o respeito dos adversários. ?Estou finalmente tendo condições de mostrar minha capacidade. E os resultados estão aparecendo. Para mim, não é surpresa??, disse o mexicano, que tem na arrogância uma de suas características. No entanto, ele precisa trabalhar bastante para não ser passado novamente para trás na classificação. Ele pode ser superado, já neste domingo, por três outros concorrentes: Junqueira (83), Tracy (82) e Patrick Carpentier (70). Veja o grid do GP de Portland 1º - Paul Tracy (Forsythe) 58s793 2º - Michel Jourdain Jr. (Rahal) 58s838 3º - Adrian Fernandez (Fernandez Racing) 58s948 4º - Sebastien Bourdais (Newman/Haas) 58s976 5º - Alex Tagliani (Rocketsports) 59s061 6º - Oriol Servia (Patrick) 59s218 7º - Ryan Hunter-Reay (American Spirit) 59s219 8º - Darren Manning (Walker) 59s225 9º - Jimmy Vasser (American Spirit) 59s392 10º - Patrick Carpentier (Forsythe) 59s455 11º - Bruno Junqueira (Newman/Haas) 59s464 12º - Mario Haberfeld (Conquest) 59s505 13º - Rodolfo Lavin (Walker) 59s522 14º - Roberto Moreno (Herdez) 59s616 15º - Max Papis (PK Racing) 59s704 16º - Mario Dominguez (Herdez) 59s811 17º - Tiago Monteiro (Fittipaldi-Dingman) 1min00s371 18º - Geoff Boss (Dale Coyne) 1min00s699 19º - Gualter Salles (Dale Coyne) 1min00s741