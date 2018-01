Cart pensa em internacionalizar Indy Joe Heitzler assumiu no início do ano a presidência da Cart, entidade que organiza a Fórmula Indy, com o intuito de fazer o que ele sabe: marketing. A idéia é aproveitar o potencial da categoria, que tem os carros mais rápidos do mundo e uma grande variedade de tipos de pistas, fazendo a promoção correta. Pelo jeito, até Las Vegas vai entrar nessa jogada. No último fim de semana, Heitzler reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva em Cleveland, onde foi disputada a oitava do campeonato (a próxima será em Toronto, dia 15). Antes de mais nada, fez um discurso emocionado defendendo-se das acusações de omissão e prometendo ser mais acessível: "Sonhei com esse tipo de carreira minha vida toda e quero fazer um bom trabalho." Depois, deu uma série de declarações de impacto, porém vagas, sobre a situação da categoria, os contratos de tevê, o calendário do ano que vem e a corrida no Brasil. Mas pareceu decidido quanto a levar a Indy ao reino do consumo. "Eu vim para transformar isso aqui em entretenimento", disse Heitzler, antes de começar a explicar seu plano: construir um museu virtual, um cinema e, claro, fazer uma corrida no circuito oval de 1,5 milha localizado nos arredores da cidade. E que já sedia corridas da Nascar e da IRL. "Já tem uma pista lá e nada diz que não podemos fazer uma corrida de quarta ou sexta-feira, às 18h. Seriam 21h na costa leste (horário nobre na tevê e com todos os potenciais telespectadores da região mais rica e populosa do país, onde fica situada, por exemplo, Nova York)." Lembrando que Las Vegas recebe de 38 a 42 milhões de turistas por ano, o dirigente afirmou que tal evento seria uma oportunidade de promover a categoria tanto no âmbito nacional quanto internacional - como o mercado norte-americano não tem demonstrado tanto interesse, os organizadores estão tentando, cada vez mais, internacionalizá-la. In Brazil - Quanto à etapa brasileira, cancelada neste ano por falta de pagamento da taxa cobrada pela Cart (seria no Rio), Heitzler não falou nenhuma novidade. Disse que deu novas opções para Emerson Fittipaldi, promotor da prova, trabalhar - referindo-se a Salvador como possível sede - e que, por outro lado, tem outras possibilidades caso não haja acordo: "Mas não queremos perder o Brasil, com todos os pilotos brasileiros que temos aqui e os fãs que temos lá." Se no Brasil ainda há uma incógnita, parece certo que o México terá outra corrida, além de Monterrey. Seria na Cidade do México: "Estamos analisando seriamente." Como não é necessário transporte aéreo, é uma oportunidade barata de fazer um evento num país em que as pessoas se interessam (em Monterrey, neste ano, houve mais de 300 mil espectadores). Sem falar que a Indy tem pilotos (Adrian Fernandez e Michel Jourdain Jr.) e patrocinadores (Tecate e Herdez) mexicanos. Quanto às corridas marcadas para Inglaterra e Alemanha, em setembro, o presidente da Cart jurou que, apesar dos comentários relativos a problemas com investidores e público, tudo está mantido. Ele disse também que recebeu ligações de promotores da China e da Malásia interessados em ter uma etapa: "Lugares para a gente ir não faltam, só precisa ser viável."