Cart perto do acordo para ser vendida Os dirigentes da Cart já chegaram a um acordo para vender as ações da empresa para a Open Wheel Racing Series (OWRS), por US$ 0,50 cada. A negociação deve totalizar US$ 7,4 milhões e ser anunciada no dia 28. A OWRS é composta por donos de equipes, entre eles Gerald Forsythe. Uma empresa de shows pode entrar na sociedade. Esta semana, a ação caiu a US$ 0,91, seu mais baixo valor.