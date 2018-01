Cart pode definir o estreante da temporada A Cart pode definir um título domingo, no GP da Cidade do México, 17ª etapa da temporada: o de estreante do ano. Para isso, o francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas, terá de ampliar em mais 15 pontos sua vantagem sobre o inglês Darren Maning, da Walker. Bourdais tem 142 pontos, contra 83 de Maning. Os treinos no autódromo Hermanos Rodriguez começam nesta sexta-feira, quando será definida a pole provisória para corrida de domingo. Um brasileiro, Mário Haberfeld, da Conquest, também tem possibilidade de ser o "rookie?? da temporada. No entanto, suas chances são meramente matemáticas, pois tem apenas 70 pontos na classificação. Mas ele garante não estar preocupado com isso e sim, em continuar obtendo bons resultados. "Meu objetivo nesta corrida é o mesmo de todas as provas: marcar pontos. Espero conseguir??, revelou. Roberto Moreno, que chegou em segundo lugar no GP das Américas, a etapa anterior da Cart, está fora da corrida deste domingo. É que sua equipe, a mexicana Herdez, resolveu trocá-lo por um piloto da casa, Roberto Gonzalez, como forma de promover a corrida. O outro piloto da Herdez é o também mexicano Mario Dominguez. Assim, Moreno vai reassumir seu lugar nas provas finais do campeonato, na Austrália e em Fontana (EUA). Já Gualter Salles volta a competir pela Dale Coyne, no lugar de Alexandre Sperafico, que correu em Miami.