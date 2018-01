Cart pode ser definida no domingo A temporada da Cart pode ser definida domingo, no GP da Austrália, penúltimo do ano. Para isso basta que Paul Tracy abra, em Surfer?s Paradise, uma diferença de 23 pontos para Bruno Junqueira. O canadense da Forsythe tem 226 pontos, 29 a mais que o brasileiro da Newman-Haas - soma 197. Os primeiros treinos, livres, para a corrida estavam marcados para esta madrugada. Tracy conta com várias combinações de resultados a seu favor. Mas, para garantir a conquista antecipada sem depender do que fizer Junqueira, terá de vencer ou ser segundo no GP. O canadense, porém, não está preocupado em assegurar já um título que persegue há 13 anos. "Não penso em correr pelo campeonato, pois isso me atrapalhou nas últimas corridas. Só quero correr bem.?? O brasileiro também tem consciência do que precisa para levar a decisão para a prova de Fontana. "Preciso vencer a corrida e torcer para o Tracy não marcar muitos pontos.??