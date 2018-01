Cart põe outro piloto em Indianápolis O neozelandês Scott Dixon, uma das revelações da Cart no ano passado, é mais um piloto que confirmou presença nas 500 Milhas de Indianápolis, prova que faz parte do calendário da IRL. Dixon correrá ao lado do brasileiro Aírton Daré e do norte-americano Greg Ray na equipe A.J. Foyt. Além de Dixon, outros pilotos da Cart confirmados na prova do dia 26, a 86ª edição das 500 Milhas, são os brasileiros Tony Kanaan, pela Mo Nunn, e Bruno Junqueira, pela Chip Ganassi, o norte-americano Michael Andretti, pela Green/Motorola, o sueco Kenny Brack, pela Chip Ganassi, o canadense Paul Tracy e o escocês Dario Franchitti, ambos pela Green. O número de pilotos da Cart é o maior desde que a IRL tornou-se uma liga independente a partir de 1996. Nos dois últimos anos, os pilotos da Cart venceram a corrida: Juan Pablo Montoya, pela Chip Ganassi, em 2000, e Hélio Castro Neves, pela Penske, em 2001. Dixon, da equipe PWR, correndo com um Lola/Toyota, tornou-se no ano passado o piloto mais jovem a vencer uma prova da Cart (20 anos e nove meses), ganhando a corrida de Nazareth. Ainda completou o maior número de voltas na temporada e acabou o ano em oitavo lugar. Neste campeonato, o piloto está em 14º lugar, com 12 pontos. Daré ficou satisfeito com a vinda dos dois pilotos. Greg Ray, que deverá fazer as demais provas do ano no lugar do chileno Eliseo Salazar, exigiu o competente engenheiro Thomas Knapp. Com Knapp, Ray ganhou cinco corridas na IRL e estabeleceu o recorde de 14 poles. "Tem sido difícil convencer A.J. Foyt a fazer mudanças no carro. Se o Ray andar mais rápido com novos acertos, a equipe terá de mudar meu carro", diz o brasileiro. Além disso, com a contratação dos dois pilotos, a equipe terá mais técnicos e mecânicos trabalhando para as 500 Milhas de Indianápolis. Daré confirmou que participará dos testes já a partir do próximo domingo, quando a pista estará aberta para o primeiro dia de treinos. O pole day será dia 11. "Vou usar um carro novo, já que o meu foi destruído no acidente com o Salazar. E os novos motores Chevy também deverão render bem, porque no dinamômetro apresentaram cerca de 20 cavalos a mais do que os que foram utilizados até aqui. Até agora, as perspectivas para as 500 Milhas são as melhores possíveis", disse Daré. O piloto Jacques Lazier, que sofreu um grave acidente em Nazareth, saiu nesta quarta-feira do Hospital Metodista, em Indianápolis. Ele fraturou a 12ª vértebra e foi operado pelo cirurgião Terry Trammel, que visitou Interlagos durante o GP do Brasil de Fórmula 1. A recuperação durará cerca de seis meses. Nas próximas oito semanas, Lazier usará um colete ortopédico.