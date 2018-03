Cart: prova deixa brasileiros aborrecidos Definitivamente os brasileiros não guardarão boas recordações GP da Inglaterra da F-Cart, disputado nesta segunda-feira, em Brands Hatch. Não que os resultados obtidos tenham sido ruins, mas pelas circunstâncias da corrida. A praticamente inexistente possibilidade de ultrapassagem, a necessidade de não arriscar muito e, principalmente, a importância que a economia de metanol ganhou deixou-os aborrecidos. "Para mim, a corrida foi importante por causa da briga pelo campeonato. E o Tracy não marcou pontos. Mas fazer um grande número de voltas num circuito curto como esse (1.918 m) pensando em economizar combustível é horrível. Isso não é corrida! Não fiz uma volta sequer de pé embaixo??, disse Bruno Junqueira, segundo colocado na prova e agora apenas a 11 pontos do líder Paul Tracy. "Agora vamos para um oval. Gosto desse tipo de pista e acho que dá para vencer na Alemanha??, completou o piloto da Newman-Haas, que obteve em Brands Hatch seu melhor resultado este ano. Roberto Moreno, da Herdez, também reclamou. "Fazer uma corrida só em cima da estratégia do combustível não é o ideal. Ainda mais quando a bandeira amarela te atrapalha??, disse o sétimo colocado na Inglaterra. Moreno se referiu à bandeira por causa do acidente com o malaio Alex Yoong, que possibilitou a vários pilotos economizarem combustível e, assim, evitarem uma parada extra. Ele calcula que, não fosse isso, teria chegado em terceiro ou quarto lugar. Mário Haberfeld, nono nesta segunda, considera que o melhor que lhe aconteceu foi ser o piloto que usa chassis Reynard - notadamente inferior aos Lola - mais bem classificado. "Corri na ?manha?, economizando, mas isso é muito aborrecedor??, definiu o piloto da Conquest. "Foi uma prova complicada. O carro estava difícil de guiar, e aqui não dá para ultrapassar??, afirmou Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman. Emerson Fittipaldi, chefe da equipe do português, disse que o carro de Monteiro estava consumindo mais do que o planejado, o que forçou o piloto a parar três vezes. Sobre a falta de alternativas da corrida, ele tem uma convicção: "A Cart vai ter de mexer em alguma coisa para o ano que vem??, sinalizou.