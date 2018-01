Cart pune pilotos por imprudência A direção da Cart resolveu jogar um pouco mais duro com os pilotos que guiam de maneira imprudente nos GPs de F-Indy. A entidade anunciou hoje punições ao canadense Paul Tracy, da Green, e ao japonês Tora Takagi, da Walker, pelo comportamento de ambos no GP de Toronto, 9ª etapa da temporada, disputado domingo no circuito de rua de Exhibition Place. Os dois pilotos foram penalizados com a perda de dois pontos. Além disso, Tracy ficará em observação pelas próximas três corridas e Takagi, pelas próximas seis. O brasileiro Roberto Moreno, da Patrick, foi a maior vítima de Tracy e Takagi durante o GP de Toronto. Ele foi tocado por ambos, em manobras consideradas imprudentes pela direção da Cart. Ainda assim, conseguiu completar a corrida, em 11º lugar. Além disso, Takagi foi considerado culpado pelo acidente que tirou o brasileiro Max Wilson da prova. Com a punição, Tracy caiu para 46 pontos no campeonato, mas ainda conserva o 10º posto na classificação. Takagi, estreante na categoria, perdeu dois dos três pontos que havia conquistado nas pistas. A próxima corrida da Indy será domingo, no circuito oval de Michigan.