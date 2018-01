Cart "reproduz" GP no centro da cidade Como parte das promoções do GP de Portland, oitava etapa do campeonato da Cart, que será disputado no domingo, às 16h30, com transmissão ao vivo pela Rede TV!, pilotos e mecânicos da equipe Mi-Jack Conquest, do brasileiro Mário Haberfeld, realizaram na quarta-feira uma demonstração de pit stop nas ruas do centro da cidade, que recebe a prova pela 20.ª vez. Haberfeld é o nono colocado na classificação, com 36 pontos. O líder é o mexicano Michel Jourdain, da equipe Rahal, com 89 pontos, seguido do brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, com 83. Hoje haverá treinos livres das 13h30 às 16h. Entre 18h30 e 19h30 será o primeiro treino classificatório. Amanhã, haverá mais treinos livres das 14h às 15h15. E o treino classificatório para a definição do grid de largada entre 17h45 e 18h45. A corrida terá 100 voltas. Leia mais no Jornal da Tarde