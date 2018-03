Cart tem prova noturna em Cleveland A categoria realiza neste sábado, pela primeira vez na história, uma corrida noturna em circuito misto. A prova ocorre em Cleveland, e é a nona da temporada. A largada para as 115 voltas será às 21h30, horário de Brasília. A corrida não terá transmissão ao vivo no Brasil - a Rede TV! exibe o teipe domingo, às 16h30. Este ano, o campeonato já teve um GP noturno, mas foi em pista oval, em Milwaukee. A temporada é liderada pelo canadense Paul Tracy, da Forsythe, com 100 pontos. Bruno Junqueira, o brasileiro da Newman-Haas, tem 95. O mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal, soma 91.