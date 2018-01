Cart tem sétima etapa em Laguna Seca A Cart também terá etapa neste domingo, a sétima do ano, no circuito misto de Laguna Seca. Nesta sexta, será definido o grid provisório para o GP. Terceiro colocado no campeonato com 66 pontos - o mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal, tem 77, e o canadense Paul Tracy, da Forsythe, soma 67 -, o brasileiro Bruno Junqueira (Nemwan-Haas), se baseia no bom desempenho nos treinos de pré-temporada para sonhar com um bom resultado na pista californiana. Bruno, porém, tem consciência de que o primeiro passo para isso é conseguir um bom lugar no grid de largada. ?Na corrida, é bastante difícil ultrapassar, pois o circuito não tem nenhuma reta longa.? A prova marcará a volta à categoria do americano Brian Herta, na equipe PK Racing, no lugar do francês Patrick Lemarie, demitido após os fracos resultados nas etapas anteriores. Herta está fora da Cart desde 2001 e tem duas vitórias na categoria. Ambas em Laguna Seca, em 1998 e 1999.